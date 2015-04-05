حبس قاتل حماته وحماه بسبب خلافاته الزوجية مع ابنتهما فى قليوب 4 أيام

أمرت نيابة مركز قليوب بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية بحبس "عامل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل حماه وحماته بسبب خلافات زوجية بينه وابنتيهما.

وكان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حماد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب العام بوصول كل من "رزق ع خ " 57 سنة "نجار" جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى أسفل الظهر من الناحية اليسرى وجرح قطعى بالرقبة من الأمام، و"منجده حنا ع" 55 سنة ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بجرح طعنى أسفل الظهر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليهما "خليل رزق عبده خليل" 30 سنة سمكرى"، اتهم زوج شقيقته "ملاك م ح" بالتعدى على والديه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابتهما، التى أودت بحياتهما، إثر وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته.

وتمكن ضباط مباحث مركز قليوب بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1790 ادارى مركز قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.