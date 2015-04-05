الحمى الروماتزمية وفقدان الشهية من مضاعفات التهابات اللوزتين المزمن

اللوزتان

أنواع التهاب اللوزتين

1) التهاب حاد:

2) الالتهابات المزمنة:

مضاعفات الإصابة بالتهابات اللوزتين

التهابات اللوزتين أحد أكثر الأمراض التى تصيب الأطفال، خاصة إذا كانت الالتهاب من النوع المزمن.>قال الدكتور يحيى مصطفى النجار، أخصائى الأنف والأذن والجنجرة بمستشفى حلوان التعليمى، إن اللوزتين هى عبارة عن نوع من الغدد اللمفاوية توجد عند قاعدة اللسان بالفم، وظيفتها تطوير جهاز المناعة خاصة لدى الأطفال حتى 4 سنوات، لتبدأ فى الضمور تدريجا عند سن البلوغ ما لم يكن الطفل مصاب بالتهابات مزمنة بها.>وأضاف د. يحيى قائلا: تقسم التهابات اللوزتين إلى نوعين وهما:> وهو عبارة عن التهاب جزء من الحلق، مما يؤدى إلى إصابة الطفل بارتفاع فى درجة الحرارة والرشح وصعوبة البلع، ويستمر المرض عدة أيام إلى أن يستجيب للعلاج.>وهى عبارة عن تعرض اللوزتين لإصابة بالبكتريا داخل اللوزتين تؤدى إلى تضخمهما وعدم ضمورها.>وأشار د. يحيى إلى أن هناك بعض المضاعفات التى يتعرض لها الأطفال نتيجة الإصابة بالتهاب اللوزتين المزمن وأهمها:>1) الإصابة بالحمى الروماتزمية بالقلب والمفاصل.>2) الإصابة بنزلات البرد بصورة متكررة.>3) ضعف الشهيبة وبالتالى خسارة الوزن.>4) الإصابة بخراج داخل اللوزتين أو بالحلق مما يستلزم فتحها جراحيا لإخراج الصديد.

ويضيف د. يحيى قائلا "يجب استئصال اللوزتين جراحيا بواسطة طبيب جراح أنف وأذن وحنجرة مع تكرار التهابهما لتجنب الإصابة بالمضاعفات السابق ذكرها".

موضوعات متعلقة..

-دراسة أمريكية: إزالة اللوزتين واللحمية للأطفال يخفف أعراض الربو

>