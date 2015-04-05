بعد قليل.. الداخلية تعلن تفاصيل استهداف قائد أجناد مصر وعملياته الإرهابية

يصدر اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بعد قليل، مساء اليوم الأحد، بيانا أمنيا مصورا، يكشف فيه عن تفاصيل نجاح الأجهزة الأمنية فى تصفية الإرهابى "همام محمد عطية" قائد تنظيم أجناد مصر ، والذى تبنى -التنظيم- تنفيذ عشرات التفجيرات والعمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، واعترف أعضاء التنظيم ممن تم القبض عليهم بأنهم نفذوا تلك العمليات بناءً على تكليفات من قائد التنظيم.

ومن المقرر أن يرصد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية فى بيانه كل تفاصيل العمليات الإرهابية التى نفذها تنظيم أجناد مصر الإرهابى، وتفاصيل تصفية المتهم داخل إحدى الشقق التى يتخذها مخزنا ومصنعا للمتفجرات فى شارع فيصل بالجيزة.

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