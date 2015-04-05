الصحة تحذر من تداول 6 أدوية مغشوشة منها "بيتادين" و"دى فى إيرون"

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، 6 منشورات دورية جديدة، بأرقام 38،39،40 ،41 ،42، 43، طالبت فيهما بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من 6 مستحضرات صيدلانية مغشوشة

_مستحضر بيتادين محلول مطهر 10% 200 مل تشغيلة رقم 1114121 بتاريخ إنتاج 5/2014 وتاريخ انتهاء صلاحية 5/2017 ، حيث إن العبوات الأصلية من المستحضر المذكور من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من موندى فارما بسويسرا.

_مستحضر دى فى ايرون كبسول بجميع تشغيلاته، حيث أفادت المستندات الخاصة بالمعهد القومى للتغذية والإدارة العامة للتسجيل بالإدارة المركزية بأن رقم التسجيل المدون على العلبة يخص مستحضر آخر.

_مستحضر ( شارك ليفر أويل كبسولات جيلاتينية رخوة) إنتاج شركة سيجما للصناعات الدوائية لصالح شركة ابن سينا لتجارة الأدوية المسجل برقم 1890/1997 Erythrokim 20 %_ مستحضر

>إنتاج الشركة العربية الجيلاتينية تشغيللت أرقام 419911 - 419910 - 419914 Ramallerge Tab_مستحضر إنتاج شركة راميدا تشغيلة رقم 140578، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية تشغيلة 160714_12 Teastan soln_مستحضر استيراد شركة طيبة للأدوية البيطرية بناءً على صدور عدم مطابقة لمرتين متتاليتين.

وشددت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فى بيان لها، على ضرورة تسليم الأحراز لمندوبى الشركة بعد أخذ التعهد اللازم، لعدم فضها إلا فى وجود مفتش الصيدلة، على أن تتم موافاة وزارة الصحة من قبل الشركات بالكميات التى تم تحريزها.

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