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بالصور.. محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتعميم الإرشادات العامة لسلامة المنزل

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بالصور.. محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتعميم الإرشادات العامة لسلامة المنزل بالصور.. محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتعميم الإرشادات العامة لسلامة المنزل

أصدر الدكتو ايمن عبد المنعم،  محافظ سوهاج،  تعليماته الواضحة بشأن نشر وتعميم إرشادات الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية،  تحت رعاية دكتورة ناهد العشري،  وزيرة القوي العاملة والهجرة ، والخاصة بسلامة المنزل علي جميع المديريات والبوابة الالكترونية والاعلام والتثقيف وجريدة المحافظة .

أصدر  محافظ سوهاج قرارًا بتعميم الإرشادات العامة لسلامة المنزل، وأوضح المحافظ،  أن مخاطر العمل وحوادثه وما يعيشه العالم من تطور; أفرز الكثير من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الانسان في الاماكن التي يتواجد بها،  ومنها بطبيعة الحال المنزل .

حيث الحوادث المنزلية وما ينتج عنها من خسائر مادية،  وإصابات قد تحدث الوفاة . والتي تنجم غالبا نتيجة نقص معلومات السلامة والصحة المهنية لدي المواطنين وهو ما أكدته العديد من البحوث والدراسات الحديثة .

فأصبح لزامًا علينا أن نبذل جهودًا مضاعفة لتوعية المواطنين بأنواع المخاطر، وأسبابها،  وكيفية التعامل معها،  وطرق الوقاية منها .

ومن هنا جاء حرصنا علي نشر التوعية التي تتضمن النصائح والأرشادات الهامة التي تساعد الأسرة علي تجنب العديد من الحوادث والكوارث،  وطريقة التعامل معها إذا حدثت ـ لا قدر الله ـ تحقيقا لسلامة جميع أفراد الاسرة .

كما وجه المحافظ الشكر لوزارة القوي العاملة والهجرة، علي ما تقوم به من مجهودات خاصة من خلال التوعية والإرشاد في مجال السلامة العامة والصحة المهنية .

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