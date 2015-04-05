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بالصور.. أقباط الوادي الجديد يحتفلون بـ “عيد السعف” بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة‎

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بالصور.. أقباط الوادي الجديد يحتفلون بـ “عيد السعف” بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة‎ بالصور.. أقباط الوادي الجديد يحتفلون بـ “عيد السعف” بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة‎

أقباط الوادي الجديد يحتفلون بـعيد السعف

احتفل أقباط الوادي الجديد، اليوم، بـعيد السعف بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة حيث خرجت العائلات والأطفال حاملين سعف النخيل وذلك ضمن الاحتفال بدخول السيد المسيح القدس.

وأحد السعف يكون هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر.

وقد كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام الكنائس لتأمينها وتم فرض كردونات أمنية بمحيط الكنائس بالوادى الجديد .

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