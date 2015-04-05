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المؤتمر: مطالبة «هيومان رايتس» بوقف إعدام 6 من «بيت المقدس» تدخل في أحكام القضاء

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المؤتمر: مطالبة «هيومان رايتس» بوقف إعدام 6 من «بيت المقدس» تدخل في أحكام القضاء المؤتمر: مطالبة «هيومان رايتس» بوقف إعدام 6 من «بيت المقدس» تدخل في أحكام القضاء

وصف المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر ، مطالبة منظمة “هيومان رايتس ووتش” المصرية بوقف إعدام 6 أعضاء بتنظيم بيت المقدس، صدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة عسكرية فى قضية قتل أفراد أمن بالتدخل السافر فى شئون أحكام القضاء فى ، مشيرا إلى أن القضاء المصرى خط أحمر لايجب الإقتراب منه.

وأكد أبو العطا فى بيان صحفى له ، على أن كل الأطراف داخل وخارج مصر عليها إحترم أحكام القضاء وعدم التشكيك في نزاهتها، خاصه وأن القاضى يحكم بما أمامه من أوراق ومايمليه عليه ضميره بعيدا عن أى إملاءات.

كما أشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن مطالبة “هيومان رايتس ووتش” بذلك تؤكد على انها منظمة تدعم الجماعات الإرهابية وليست منظمة حقوقية كما كانت تدعى وتدافع عن حقوق الانسان، مؤكدا على عدم اعطاء هذه المنظمة اكبر من حجمها.

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