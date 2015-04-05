ننشر مناطق انقطاع الكهرباء بمركز شبين الكوم بالمنوفية لأعمال الصيانة

أعلن المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية عن خريطة إنقطاع التيار الكهرباء عن مدينة شبين الكوم والقرى المجاورة لها بخصوص فصل المغذيات جهد 11 ك.ف من داخل محطة محولات شبين الكوم القديمة جهد 66/11 ك.ف لعمل الصيانة الدورية عليها وسيتم الفصل من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا على كل مغذى لمدة 15 دقائق بالتناوب .

الانقطاعات كالتالى يوم 7/4/2015 : ( المنطقة الحرة 1 – منوف1 – البتانون 3 – شبين البحرية 1- شبين البحرية 2- أبو مشهور ) المناطق المتأثرة بالفصل : المنطقة الحرة بشبين – الماى – منشية شنوان – قرية الكوم الاخضر – كفرطنبدى يوم 8/4/2015 : ( المدينة القبلية 1 – المدينة القبلية 9 – السوق 1- برهيم – المدينة القبلية 5 – مليج 1 ) المناطق المتأثرة بالفصل : غرب العزبة الغربية بشبين – قرى دكما – العراقية – شبراباص – السجل المدنى – منطقة بشاير الخير – عزبة الجبالى – مصانع الطوب . يوم 11/4/2015 : ( مليج 2- الكبد 2- مساكن المصنع – الاوقاف 1- المطاحن 1- المطاحن 2 ) المناطق المتأثرة بالفصل : مصانع الطوب بمليج – خلف إستاد شبين الكوم – جزء من مسلكن الاوقاف – مطحن شبين، يوم 12/4/2015 : (السوق 2- بتبس – شبين البحرية 3- شبين البحرية 4- منوف 2- الحرة 2 ) المناطق المتأثرة بالفصل : قرى ميت موسى – سماليج – بتبس – عزبة الرافعى – قرى الماى – دكما يوم 14/4/2015 : ( الصالة المغطاة – المدينة القبلية 3- الاوقاف 2- الجامعة 1- الجامعة 2- البتانون 1 ) المناطق المتأثرة بالفصل : شرق وبحرى الاستاد – مديرية الامن – قرى طنبدى – كفر البتانون يوم 15/4/2015 : ( البتانون 2 – مجارى ) المناطق المتأثرة بالفصل :قرى بخاتى – كفر الشيخ خليل”.