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النائب العام يطلب تحريات الأمن الوطني في بلاغ شيخ الأزهر ضد “البحيري”

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النائب العام يطلب تحريات الأمن الوطني في بلاغ شيخ الأزهر ضد “البحيري” النائب العام يطلب تحريات الأمن الوطني في بلاغ شيخ الأزهر ضد “البحيري”

النائب العام

أرسل النائب العام المستشار هشام بركات الى جهاز الامن الوطنى يطلب تحريات حول البلاغ المقدم من فضيلة الامام احمد الطيب شيخ الازهر ضد الاعلامى اسلام البحيري لهجومه على القرآن والسنة.

وكانت مشيخة الأزهر أعلنت أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تقدم ببلاغ للنائب العام يوم الخميس ضد المدعو إسلام البحيري، وبرنامجه لتشكيكه فى ثوابت الدين، وتأتي تلك الخطوة بعد مخاطبة المنطقة الحرة بهئية الاستثمار للمطالبة بوقف البرنامج.

ويذكر أن إسلام البحيري دائم الهجوم على ثوابت الدين الإسلامي والطعن في القرآن الكريم والسنة المشرفة.

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