وزير الزراعة يكلف رئيس مركز البحوث بإختيار مساعد من الشباب خلال 10 أيام

كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بإختيار مساعداً لرئيس المركز من شباب الباحثين خلال 10 أيام، مؤكداً على ضرورة أن يتم الاختيار بتجرد وحياد تمام طبقاً للمعايير التي تسمح بأن يتولى المنصب أكثر الباحثين كفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بقاعة المؤتمرات بالمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، حضره عدد من وزراء الزراعة السابقين ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين، والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، ورؤساء المعاهد والمعامل التابعة للمركز، ومجموعة من شباب الباحثين.

وقال هلال ان التطوير لا يصح ان يكون في المركز وهناك مواقع في المركز لا تجد من يشغلها، مشددا علي ضرورة استكمال الهيكل التنظمي للمعامل والمعاهد المركزية خلال نفس الفترة السابقة.

وأكد وزير الزراعة ان اهم ادوار الوزارة هو تسويق المحاصيل الزراعية لخدمة الفلاح المصري مشددا علي انه لن يسمح بان يترك الفلاح فريسة للتجار او الجمعيات او بنك التنمية والائتمان الزراعي عند تسويق محصول القمح طبقا للاسعار التي حددتها الدولة بمبلغ ٤٢٠ جنيها للاردب الواحد، بما يضمن تحقيق مصلحة الفلاح.

واشار ان هناك عدد من رجال الاعمال لديهم رغبة في إستيراد الاسمدة من الخارج لتلبية احتياجات الموسم الزراعي الصيفي منعا لحدوث أي نقص في سوق الاسمدة، مشيرا ان الجهات المعنية بالوزارة توصلت الى اتفاق أساسه ان يكون دفع الثمن بالجنيه المصري، وليس بالدولار وتوفير اسطول من النقل لتسهيل نقل الاسمدة بين المحافظات.