وزير الزراعة الموريتانى: الفجوة الغذائية العربية تجاوزت 35 مليار دولار

بدأت اليوم الاحد 5 ابريل فى مقر جامعة الدول العربية ، اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى دورتها رقم 44، وترأس الاجتماع ابراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار، وزير الزراعة الموريتانى، ورئيس المجلس التنفيذى، وبحضور وزراء الزراعة في كل من البحرين، السعودية ، العراق، سلطنة عمان، فلسطين،لبنان والمغرب.

ويناقش المجلس خلال هذه الدورة عدد من القضايا والموضوعات تهم العمل العربي المشترك في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي وآفاق تطويره، وسيتطرق المجلس بشكل خاص لمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي، والبرنامج العربي لتربية الأحياء المائية وسير العمل في الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية والشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، وكذلك سير العمل في تنفيذ البرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة في دارفور بجمهورية السودان، بالإضافة إلى البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي وغيرها من القضايا.

الفجوة الغذائية العربية تجاوزت 35 مليار دولار

البحرين تطالب بمشروع موحد للنهوض بالقطاعات الزراعية

>وقال ابراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة الموريتانى إن الاحصائيات تشير إلي ان قيمة الفجوة الغذائية العربية تجاوزت خلال السنوات الاخيرة 35 مليار دولار، لافتا ان ذلك يرجع الى عدة عوامل ،منها شح الموارد الطبيعية والتخلف التقني وضعف الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي في اقطارنا، مشيراً إلى ان افضل وسيلة للتعاطي الايجابي مع هذا الواقع لسد هذه الفجوة او تقليصها تمر حتما بتضافر الجهود في اطار من التكامل والتضامن ،يشد فيه بعضنا ازر البعض الاخر، مشيرا الى ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ادركت وبصورة جادة خلال السنوات الاخيرة هذا الامر ،فوجهت جهودها نحو برامج وموضوعات تمس صميم المتطلبات الحقيقية لتطوير الزراعة العر بية ،وهذا ما لمسناه من خلال برامجها الواعية والواعدة في مجالات التدريب الزراعي والسمكي، وكذلك البحث العلمي من خلال الاعتناء بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية والرعوية اضافة الى تربية الاحياء المائية.>بدورة طالب الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية فى البحرين ، فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" إنشاء مشروع موحد لجميع الدول العربية للنهوض بالقطاعات الزراعية على مستوى الوطن العربى وذلك لمواكبة الدول المتقدمة فى المجال الزراعى، لافتاً إلى ان جدول اعمال الدورة ناقش العديد من القضايا الهامة فى المجال الزراعى، حيث تطرق لمتابعة سير العمل تنفيذا لاستراتيجية التنمية الزراعية العربية.

كما شدد على ضرورة التركيز على اختيار مشروع او اثنين على الاكثر يتم تمفيذهما على ارض الواقع فى الوطن العربى لكى تستطيع تلك الدول ان تجنى ثمار تلك المشاريع.

دورة حافلة بالعطاء وعمل ميدانى ملموس

>من جهة وصف قال الدكتور طارق بن موسى الزدجالى ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية ، الفترة الفاصلة بين هذه الدورة واللقاء السابق في دولة الكويت في إطار الدورة 43 للجمعية العامة ، بأنها كانت حافلة بالعمل والعطاء حيث سعت الإدارة العامة جادة إلى تحويل التكليفات والتوجيهات والقرارات الصادرة إليها من الهيئات التشريعية في المنظمة، إلى عمل ميداني ملموس يقطف المزارع والمنمي والصياد العربي ثـماره اليانعة.

وأوضح إن الأشهر الماضية تميزت بأنشطة مكثفة طالت محاور متنوعة ومتعددة مثل المشروعات القومية والمشتركة والقطرية، والدراسات والتقارير والإحصاءات، وتنمية الموارد البشرية ، وبناء القدرات والدعم الفني والمعونات الطارئة والاستشارات العلمية، بالإضافة إلى التوثيق والمعلومات وجوائز المنظمة للأمن الغذائي العربي وكذلك نشاط المنظمة كبيت الخبرة العربية في المجالات الزراعية والسمكية، فضلا عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات والمراكز العربية الإقليمية والدولية.

تنمية الموارد البشرية تبقى محل تركيز خاص

>ولفت الى ان أنشطة التدريب وتنمية الموارد البشرية تبقى محل تركيز خاص وإهتمام بالغ من طرف الإدارة العامة، تمشيا مع القناعة الراسخة بأن رفع المهارات الفنية وإكتساب المعارف العلمية للمنتج والمؤطر على حدي السواء ، هي تحديات كبرى تواجهها الزراعة العربية في عصرنا الحاضر لتستجيب لرهانات توفير الغذاء بكميات ونوعيات مناسبة للمواطن العربي، بالنظر لوتيرة التسارع المذهلة للتطورات والإكتشافات والتقنيات العلمية ذات الأثر البالغ على تحسين الإنتاج والإنتاجية في كل المحاصيل.

واشار الى ان المنظمة استطاعت منذ الدورة السابقة للمجلس تنظيم (7) دورات تدريبية قومية لصالح (103) متدربا و (57) دورة قطرية إستفاد منها (1255) متربصا ودورتين تدريبيتين لرفع كفاءة كوادر وعمال المنظمة تناولتا التخطيط الإستراتيجي وإستخدامات الحاسب الآلي لصالح (42) مشاركا.