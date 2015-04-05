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عمال قرية سياحية بسفاجا يغلقونها لرفض الإدارة صرف مستحقاتهم المالية

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5 إبريل 2015 | 3:19 مساءً

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عمال قرية سياحية بسفاجا يغلقونها

عمال قرية سياحية بسفاجا يغلقونها

واصل العشرات من العاملين بإحدي القري السياحية بالكيلو 23 جنوب سفاجا لليوم الرابع علي التوالي إغلاق القرية السياحية التي يعملون بها لرفض الادارة والشركة المالكة صرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ شهرين واغلق العمال ابواب القرية السياحية فيما قامت الشركات السياحية باخلاء القرية من السائحين لقرية سياحية اخري بعد ان هدد السائحين برفع قضايا تعويضات وبلاغات ضد مسؤولي القرية السياحية.

فيما بدات نيابة سفاجا التحقيقات في البلاغ المقدم من العشرات من العاملين باحدي القري السياحية بمنطقة الكيلو 23 بطرق سفاجا القصير لشرطة السياحة ومكتب العمل بتهمون فيه الشركة المالكة للقرية السياحية  وشركة الادارة برفض صرف مستحقاتهم المالية عن شهري فبراير ومارس والارباح السنوية لاجبارهم علي الاستقالة .

وأكد العمال في التحقيقات أنهم يعملون بالقرية السياحية بعقود عمل مفتوحه منذ سنوات وانهم فوجئوا بوقف صرف مرتباتهم  لشهري فبراير ومارس الماضي بدون سبب وانهم تقدموا ببلاغين لمسؤولي مكتب العمل وشرطة السياحة ضد ادارة القرية السياحية .

وناشد عمال القرية السياحية خالد رامي  وزير السياحة  وناهد العشري وزيرة القوي العاملة بالتدخل للتحقيق مع ادارة القرية السياحية والشركة المالكة وصرف مستحقاتهم المالية التي تتجاوز مليون جنيه

ونظم العمال وقفة احتجاجية امام مدخل القرية السياحية، وقامت شركات السياحة التي لها سياح بالفندق باخلاء القرية من السائحين والذين وصلهم عددهم نحو 98 سائحا من جنسيات مختلفة ونقلهم الي قري سياحية اخري بسبب المشكلات بين العاملين والشركات المالكة وشركة الادارة .
عمال قرية سياحية بسفاجا يغلقونها

عمال قرية سياحية بسفاجا يغلقونها

 

2015-04-05

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