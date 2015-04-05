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حملة مكبرة فى المنيا تستهدف إزالة 313 مخالفة

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حملة مكبرة فى المنيا تستهدف إزالة 313 مخالفة حملة مكبرة فى المنيا تستهدف إزالة 313 مخالفة

تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،  بالتعاون مع شرطة المرافق من إزالة 313 مخالفة،  بهدف عودة الانضباط لعدد من شوارع المدينة.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إنه تم تحرير 44 محضر إشغال طريق، وتم تنفيذ إزالة 225 إدارية بشكل فورى  و3 محلات بدون ترخيص، وتحرير 34 محضر باعة جائلين وتحرير 7 محاضر بيئة .

شدد المحافظ على استمرار حملات إزالة المخالفات البيئية والصحية، والضرب بيد من حديد، على كل من يتعدى على أراضي الدولة، و التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، و تنفيذ الإزالات بشكل فوري دون تهاون.

ولن يستثني أحد وسيطبق القانون على الجميع ،وذلك من منطلق حماية الأراضي والمنشآت الحكومية، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية،  بعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة ، وذلك حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة في المستقبل .

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