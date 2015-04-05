حكاية علي غزال - بدأت مشواري بالصدفة.. والسكة رفض عرضي الأهلي والزمالك لضمي

"خضعت للاختبارات في نادي السكة الحديد بالصدفة، ورفضوا عرضين من الأهلي والزمالك لضمي بعدها" .. بداية مشوار علي غزال النجم المصري في ناسيونال ماديرا، يحكي عنها لـFilGoal.com.

غزال صاحب الـ23 عاما والذي يتألق مع ناسيونال ماديرا البرتغالي في ثالث مواسمه هناك، بدأ مشواره ضمن صفوف فرق الناشئين في السكة الحديد قبل الانتقال لوادي دجلة.

انضم غزال إلى السكة الحديد عام 2000 في الثامنة من عمره، ورحل بعدها بستة أعوام إلى وادي دجلة قبل الانتقال في 2013 إلى ناسيونال ماديرا.

غزال لم يلعب لفرق في الدوري المصري قبل الاحتراف .. فكيف بدأ مشواره والعديد من المواقف المثيرة التي مر بها قبل الانتقال للبرتغال يحكيها لـFilGoal.com، وينشرها الموقع تباعا.

كل ما سيتم ذكره الآن، على لسان علي غزال في حديثه إلى FilGoal.com ..

"بدأت ممارسة كرة القدم في سن الخامسة أو السادسة من عمري، لم ألعب في ناد أو مركز شباب .. بل بدأت باللعب مع أصدقائي في الشارع في منطقتنا عين شمس".

"كنت ألعب في وسط الملعب كصانع ألعاب .. ولكن الكل كان يعرفني ودائما كنت هدفا لمن هم أكبر مني سنا فيصطحبوني في مبارياتهم للعب معهم".

"بعدها تلقيت نصيحة من أحد جيراننا باللعب في مركز للشباب، وبالفعل بدأت في اللعب لمركز شباب أحمد عصمت في منطقتنا مع مدرب أتذكره جيدا كان يدعى كابتن موسى".

"لم استمر هناك لأكثر من شهر ثم انتقلت بعدها للعب في مركز شباب منشية التحرير لأنه كان يمتلك ملعبا أكبر .. حتى بات عمري ثمانية أعوام".

"لم أتخيل أكثر من ذلك، حتى خضع ابن عمتي للاختبارات في نادي السكة الحديد واقترح علي أن أجرب حظي معه .. ولكن عندما ذهبت كانت الاختبارات قد انتهت ورفض الأمن إدخالي للنادي".

"فقدت الأمل في الخضوع للاختبارات ولكن وأنا على وشك الرحيل، جاء أب بصحبة أولاده وأخبر الأمن أنه جاء من سفر طويل من أجل الاختبارات ووافق المدربون في النهاية على اختبارنا".

"أشكر الله على هذه الصدفة، لأن المدربين أعجبوا بي في الاختبارات وخاصة سرعتي .. لأنضم للسكة الحديد".

"ولكن فرحتي لم تكتمل لأن المدرب كان يريد تغيير مركزي إلى الدفاع وهو ما ضايقني جدا .. لدرجة أنه اضطر لإقناع والدي".

"بالفعل، بدأت مشواري مع السكة في مركز الظهير الأيمن قبل الانتقال إلى قلب الدفاع .. وبعد عامين انضممت لمنتخب البراعم في سن العاشرة".

"كنت أشارك بصفة أساسية مع السكة الحديد مع فريق 1991 رغم أنني كنت أصغر من عناصره سنا في بطولة المناطق، وحافظت على تواجدي مع منتخب البراعم .. حتى جاءت الفرصة التي لا يمكن رفضها".

"الأهلي طلب ضمي لصفوفه، وكان العرض رسميا .. ولكن في النهاية لم يتم".

"عرض الأهلي ضمي مقابل 3 آلاف جنيه، ولكن السكة رفض الاستغناء عني بهذا المقابل .. رفضوا أيضا بعدها عرضا من إنبي لنفس السبب".

"ولكن الفرصة الأكبر كانت مع الزمالك .. بعدما تدربت مع الفريق هناك لشهرين مع ظهير أيسر آخر من السكة الحديد تمهيدا للانتقال لهم .. مدرب الفريق هناك محمد عباس كان مقتنعا بي جدا".

"كالعادة .. فشل الانتقال لأن الزمالك لم يعرض المقابل الذي انتظره السكة".

"طبعا كنت حزينا من عدد الفرص التي تضيع مني .. ولكن الله لم يخيب ظني، فمحمد عباس انتقل للعمل في وادي دجلة بعد عام واحد من رفض عرض الزمالك وطلبني للتدرب هناك".

"كان متمسكا بضمي منذ التدرب مع الزمالك، ولذلك طلبني في وادي دجلة وهناك شاهدني علي أبو جريشة مدير قطاع الناشئين".

"دفع دجلة 40 ألف جنيه لضمي من السكة .. حقيقة السكة كان محقا في رفض الأهلي والزمالك".