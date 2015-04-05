أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي: أتمنى استبدال الـ9-1 لو أمكن

Google+ Print
أنشيلوتي: أتمنى استبدال الـ9-1 لو أمكن أنشيلوتي: أتمنى استبدال الـ9-1 لو أمكن

يتمنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يملك القدرة على استبدال فوز فريقه بنتيجة 9-1 على جرانادا، وذلك لأهداف أهم في الليجا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 5 أهداف في انتصار كبير لريال مدريد على جرانادا في سباق الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "كنت أتمنى استبدال الفوز 9-1 بـ9 انتصارات متتالية بنتيجة 1-0".

وتابع "اللاعبون يفهمون جيدا ما هو الهدف من الموسم، وهو اللقب".

وأثنى المدرب الإيطالي على نجوم فريقه، وخاصة العائد من الإصابة جيمس رودريجز.

وصرح أنشيلوتي "اللاعبون كانوا يفكرون بسرعة، يهاجمون ويتحركون بخفة كبيرة.. وهذا أمر رائع، خاصة جيمس رودريجز الذي لم أشعر أبدا أنه غاب عن الفريق لشهرين كاملين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع