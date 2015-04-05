أنشيلوتي: أتمنى استبدال الـ9-1 لو أمكن

يتمنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يملك القدرة على استبدال فوز فريقه بنتيجة 9-1 على جرانادا، وذلك لأهداف أهم في الليجا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 5 أهداف في انتصار كبير لريال مدريد على جرانادا في سباق الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "كنت أتمنى استبدال الفوز 9-1 بـ9 انتصارات متتالية بنتيجة 1-0".

وتابع "اللاعبون يفهمون جيدا ما هو الهدف من الموسم، وهو اللقب".

وأثنى المدرب الإيطالي على نجوم فريقه، وخاصة العائد من الإصابة جيمس رودريجز.

وصرح أنشيلوتي "اللاعبون كانوا يفكرون بسرعة، يهاجمون ويتحركون بخفة كبيرة.. وهذا أمر رائع، خاصة جيمس رودريجز الذي لم أشعر أبدا أنه غاب عن الفريق لشهرين كاملين".