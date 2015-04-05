السعودية تزيل 96 قرية مهجورة على الحدود مع اليمن(تحديث)

تعمل السلطات السعودية المختصة على ازالة 96 قرية مهجورة، على الحدود مع اليمن خشية تحولها إلى أوكار للمتسللين خلال عملية "عاصفة الحزم"، وفقا لصحيفة "الحياة" الصادرة الاحد.

وأكد المصدر، أن هذه القرى خالية من سكانها البالغ عددهم 15 ألف نسمة إثر نقلهم إلى إسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد المعارك مع الحوثيين العام 2009.

وأشار إلى أن عناصر حرس الحدود، "يقومون يوميا بمهمات تفتيش وتمشيط أمنية واسعة للمنازل على الشريط الحدودى، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل جنديين من حرس الحدود السعوديين الجمعة، فى إطلاق نار مصدره الاراضى اليمنية، وذلك غداة مقتل عنصر آخر مساء الاربعاء فى ظروف مماثلة، وقتل الجنود أثناء تواجدهم فى مركز الحصن فى منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وتستهدف الحملة العسكرية للتحالف العربى بقيادة السعودية منذ 26 مارس الحوثيين الشيعة المرتبطين بايران والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها ان المنازل التى تمت "إزالتها حتى بداية الأسبوع الثانى من عاصفة الحزم شملت 10 قرى حدودية ويتم العمل بشكل متواصل على ازالة المتبقى منها خلال الأيام المقبلة".

و من ناحية أخرى لقى 6 من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثيين مصرعهم فى اشتباكات مع قبائل مأرب فى منطقة "قانية" بمحافظة مأرب ( شرق العاصمة اليمنية صنعاء ) ، على الحدود مع محافظة البيضاء ( جنوب مأرب).

وكان الحوثيون فى طريقهم الى منطقة بيحان بمحافظة شبوة على متنى سيارتين عسكريتين ولكنهم مروا بالخطأ على نقطة أمنية لمسلحى القبائل فدارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 6 منهم وإصابة آخرين واسر 7 أشخاص وتدمير السيارتين.

وتجرى الآن مفاوضات بين الجانبين لتسليم الحوثيين ضحاياهم .

وتشهد منطقة قانية اشتباكات متقطعة بين الحوثيين والقبائل التى تمنع الحوثيين من دخول مأرب .

و من ناحية أخرى أحرز الحوثيون اليوم تقدماً في المواجهات المسلحة بينها وبين قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن معارك عنيفة تشهدها منطقة المعلا في الوقت الراهن، حيث يسمع دوي الانفجارات العنيفة في المناطق المحيطة بها.

وأكدت المصادر أن قوات الحوثيين لا تزال تطلق قذائف الهاون والدبابات نحو المنازل في منطقة المعلا، وأن ألسنة اللهب تصاعدت من على العديد من تلك المنازل، ولا يزال عدد من السكان عالقين في تلك المنطقة.

وقالت مصادر صحفية لـ (د.ب.أ) إن قوات الحوثي سيطرت اليوم على مبنى المحافظة، ولا تزال الاشتباكات العنيفة تدور في محيطها باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما سيطرت تلك القوات على الشارع الرئيسي في تلك المنطقة.

وتكمن أهمية منطقة المعلا، كونها مقراً لميناء عدن، ومبنى المحافظة، بالإضافة إلى أن السيطرة عليها تشكل تهديداً على منطقة التواهي القريبة من المعلا، والتي يقع فيها القصر الجمهوري.

وتشهد محافظة عدن منذ حوالي أسبوع اشتباكات عنيفة، عقب زحف قوات الحوثي إليها، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل وإصابة المئات من بينهم مدنيون وأطفال.