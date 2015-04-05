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مقتل 15 عراقيا وإصابة 13 فى أعمال عنف ببعقوبة

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مقتل 15 عراقيا وإصابة 13 فى أعمال عنف ببعقوبة مقتل 15 عراقيا وإصابة 13 فى أعمال عنف ببعقوبة
ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأحد أن 15 مدنيا قتلوا وأصيب 13 آخرون فى عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة 57 كم شمال شرقى بغداد .

وأشارت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 12 فى انفجار عبوتين بالقرب من مطعم شعبى فى سوق قضاء الخالص شمالى بعقوبة وقرية الحسن الهادى جنوب شرقى بعقوبة، وذكرت أن اربعة أشخاص قتلوا وأصيب شخص فى هجوم مسلح على محل للحلاقة فى حى العرصة وسط المقدادية.

وأوضحت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة على مجموعة من المدنيين بحوادث متفرقة فى بعقوبة وناحية بهرز و ناحية المنصورية وناحية العبارة ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.

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