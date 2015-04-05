مسؤول حوثى: مستعدون لإجراء محادثات إذا توقفت الضربات

قال عضو كبير فى حركة الحوثي‭ ‬اليمنية أن الحوثيين مستعدون لإجراء محادثات سلام إذا توقفت الضربات الجوية التى تقودها السعودية وأشرفت عليها أطراف "ليس لها مواقف عدائية".

وقال صالح الصماد الذى كان مستشارا للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لرويترز أيضا فى اجابات أرسلها عبر البريد الالكترونى أن اليمنيين يرفضون عودة هادى الذى فر إلى السعودية بعد أن اقترب المقاتلون الحوثيون من قاعدته الجنوبية عدن الشهر الماضى.

وتقصف طائرات حربية وسفن تابعة لقوات التحالف الذى تقوده السعودية قوات الحوثى المدعومة من إيران منذ 11 يوما قائلة إنها تحاول وقف تقدم الحوثيين واعادة هادى.

>وفشلت محادثات سلام توسطت فيها الأمم المتحدة فى الأسابيع السابقة بين هادى والحوثيين.

وقال الصماد "نحن لازلنا على موقفنا من الحوار ونطالب باستمراره رغم كل ما حصل على أساس الاحترام والاعتراف بالآخر ولا نشترط سوى وقف العدوان والجلوس على طاولة الحوار وفق سقف زمنى محدد بل ونطلب أن يتم بث جلسات الحوار للشعب اليمنى ليعرف من هو المعرقل وبامكان أى أطراف دولية أو إقليمية ليس لها مواقف عدائية من الشعب اليمنى أن تشرف على هذا الحوار."

وكان نقل عن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية قوله يوم الاثنين أن المملكة مستعدة أيضا لاجتماع سياسى للأطراف اليمنية تحت إشراف خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجى الست مشاركة فى التحالف العسكرى الذى يقصف الحوثيين.

من جهة أخرى توقف "تلفزيون عدن" الموالى للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى عن البث بعد ظهر اليوم الاحد اثر قصف بقذائف الهاون نسب إلى المتمردين الحوثيين وحلفاءهم.

وقال مسؤول فى القناة أن المبنى حيث مقر التلفزيون، فى وسط عدن، اصيب "بأضرار لكن ليس هناك إصابات".

من جهة أخرى، قتل خمسة اشخاص وأصيب 14 اخرون فى اشتباكات بين المتمردين واللجان الشعبية الرديفة للجيش الموالى للرئيس اليمنى اللاجئ فى السعودية.

وقال مدير صحة عدن الاخضر لصور "هناك اطفال بين الجرحى".

ودارت هذه المواجهات فى احياء القلوعة والمعلا القريبة من مقر القناة فى المدينة الجنوبية.

وكان مسؤول محلى اكد أن المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح "حققوا تقدما خلال الليل فى المعلا وسيطروا فى الساعة الثالثة (منتصف الليل ) على مقر الادارة المحلية وضمنها مكتب المحافظ".

وأفاد شهود أن المتمردين قصفوا مناطق سكنية خلال تقدمهم واضرموا النيران فى عدد من المبانى والحقوا اضرارا باخرى.

وأضافوا أن بعض السكان وجهوا نداء اغاثة مطالبين بوقف القصف الذى دفع بعشرات العائلات إلى الفرار من منازلها.

ويحاول المتمردون السيطرة على عدن حيث استولوا الخميس الماضى على القصر الرئاسى قبل أن ينسحبوا منه فجر الجمعة تحت وطأة الغارات التى شنها التحالف العربى بقيادة السعودية.

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