انتهت - ريال مدريد 9-1 جرانادا .. رونالدووووووو الخامس

يتابع FilGoal.com مباراة ريال مدريد أمام جرانادا في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، والتي تشهد عودة الكولومبي جيمس رودريجيز.

افتتح جاريث بيل التسجيل لريال مدريد في جرانادا في الدقيقة 25، بهدف جميل.

أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لريال مدريد في جرانادا في الدقيقة 31 من صناعة جيمس رودريجيز.

عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد في الدقيقة 36، بعد مجهود رائع مع مارسيلو.

أوووووووووووه .. رونالدو يسجل الثالث في الدقيقة 38 .. هاتريك لأفضل لاعب في العالم في 8 دقائق فقط.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على ضيفه 4-0.

افتتح كريم بنزيمة أهدافه في المباراة بطريقة رائعة، فروض الكرة وسدد في مرمى جرانادا مسجلا الخامس.

رونالدوووووو يسجل الرابع له والسادس لريال مدريد.

وبنزيمة يعود بالسابع في الدقيقة 57.

ترك سيرخيو راموس لاعب جرانادا روبرت إيبانيز بدون رقابة، فسجل الهدف الأول لجرانادا.

سجل دييجو ماينز مدافع جرانادا الهدف الثامن بالخطأ في مرماه.

رونالدو .. رونالدو .. رونالدو .. يسجل الخامس له في الدقيقة 90 والتاسع لريال مدريد.

انتهت المباراة بفوز ريال مدريد 9-1 على جرانادا.

ريال مدريد يحتاج الفوز في مبارياته المتبقية في الليجا انتظارا لتعثر برشلونة، الذي يتصدر بفارق 4 نقاط.

ويعوض جيمس العائد من إصابة طويلة غياب إسكو للإيقاف.