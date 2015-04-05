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بالفيديو - أسرع هاتريك في تاريخ رونالدو

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بالفيديو - أسرع هاتريك في تاريخ رونالدو بالفيديو - أسرع هاتريك في تاريخ رونالدو

سجل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ثلاثة أهداف "هاتريك" في اكتساح فريقه لجرانادا 4-0 في الشوط الأول في مباراة الجولة الـ29 من الليجا.. هو الأسرع في تاريخه.

وجاءت ثلاثية رونالدو في 8 دقائق فقط، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 30، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 36، وأتم الهاتريك في الدقيقة 38.

وذكرت "Opta" لإحصائيات الفرق واللاعبين أن هذا أسرع هاتريك في تاريخ رونالدو.

الهاتريك هو الرابع لرونالدو في الموسم الجاري.

وأضاف الدون الهدف الرابع له والسادس لفريقه في جرانادا في الدقيقة 54، ليتمم السوبر هاتريك.

وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها أفضل لاعب في العالم 4 أهداف في مباراة واحدة هذا الموسم.

ولم يقف رونالدو عند هذا الحد، فسجل الهدف الخامس له والتاسع لفريقه لتصبح المرة الأولى التي يسجل فيها 5 أهداف في موسم واحد.

شاهد الهاتريك

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فيديو اليوم السابع

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