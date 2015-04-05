صحف إيطاليا: صلاح لم يخدعنا.. هو حاسم دائما في المباريات الهامة

أشادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بالنجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله للهدف الثاني لفيورنتينا أمام سامبدوريا في الدوري، وأكدت أنه لاعب حاسم دائما لفريقه في المباريات الهامة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الدولي المصري دائما ما يقدم أفضل ما عنده في مباريات الفيولا وأن أدائه أمام سامبدوريا يستحق التحية والتقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يصبح متحفزا أكثر مع فيورنتينا حين تأتي المباريات الهامة والكبيرة كالتي خاضها أمام سامبدوريا والتي كان يطمح الفيولا من خلالها الوصول للمركز الرابع في جدول الترتيب، ولم تكن أهداف النجم المصري في إنتر ميلان ويوفنتوس من قبيل الصدفة.

معدل مدهش

ووصفت الصحيفة المعدل التسجيلي لصلاح في الدوري بالمذهل بعد تسجيله لأربعة أهداف في سبع مباريات بمعدل هدف كل 94 دقيقة.

ومن بين اللاعبين الذين سجلوا أربعة أهداف أو أكثر في الدوري، يسبق صلاح فقط اللاعب الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم نابولي في المعدل التهديفي والذي يبلغ هدفا كل 87 دقيقة.

الأكثر تأثيرا

ومن الناحية الفنية، أكدت الصحيفة أن صلاح ليس فقط لاعبا هدافا يجيد التسجيل في مرمى الخصوم، ولكنه لاعب له دور كبير في طريقة لعب المدرب فينشينزو مونتيلا.

فإنه يجيد الاحتفاظ بالكرة، ويجيد استرجاعها من الخصم، ويعتبر أدائه جوهريا بالنسبة لفيورنتينا لأنه صاحب التهديد الأكبر ويكون دائما صداع في رأس المدافعين بعد صناعته لأخطر ثلاثة فرص للفيولا أمام سامبدوريا بالتعاون مع زميله ماريو جوميز.

الثلاثي المهاري السريع

وكتبت صحيفة "كوريير ديللو سبورت" أن فيورنتينا استطاع الانتصار على ضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد عن طريق الثلاثي الهجومي المهاري السريع صلاح، جوميز وألساندرو ديامانتي والذي دفع به مونتيلا منذ البداية.

صفقات يناير

بينما أكدت صحيفة "توتو سبورت" أن الثنائي صلاح وديامانتي أثبت أنه مكسب كبير لفيورنتينا بعد انتقاله يناير الماضي بتسجيله لهدفي المباراة أمام سامبدوريا والتي قفزت بالفريق للمركز الرابع في جدول الترتيب.