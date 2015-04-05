تعرف على أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفى بالرقبة

قد يعانى البعض من آلام الرقبة، والتى تحدث نتيجة لبعض العوامل المسببة للإصابة بالانزلاق الغضروفى بها.

ويقول الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية كلية الطب جامعة عين شمس، إن الانزلاق الغضروفى يحدث بالغضاريف الموجودة بين فقرات أسفل الظهر، لأن هذه الأماكن هى الأكثر حركة، وبالنسبة للإصابة بانزلاق غضروفى فى الرقبة فيكون نتيجة لضعف العضلات المحيطة بالفقرات، ويرجع ذلك لعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتغييرات السن.

ويضيف د.عادل محمود أنه من الأسباب التى تسبب الإصابة بانزلاق غضروفى بالرقبة: حمل الأشياء الثقيلة أو الحركة الخاطئة بطريقة مفاجئة، مما يتسبب فى الشعور بآلام شديدة ويضغط على بداية الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكى، ويؤدى إلى ظهور أعراض ألم شديد ينتج عنه ضعف فى العضلات، مما يتسبب فى صعوبة بحركة المريض.

ويشير أستاذ الأمراض الروماتيزمية إلى أنه يتم تشخيص المرض عن طريق الفحص الطبى الدقيق، وعمل إشاعات على الأماكن المصابة خاصة أشعة الرنين المغناطيسى، والتى تكشف بشكل بسيط عن درجة ومكان الانزلاق الغضروفى، ويتم العلاج فى معظم الأحوال عن طريق العقاقير الطبية التى تخفف الألم وحدة التورم الناتج عن الانزلاق الغضروفى.