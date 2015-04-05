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الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بقتل معاون مباحث قسم المنيا

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الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بقتل معاون مباحث قسم المنيا الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بقتل معاون مباحث قسم المنيا

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار رمضان عطية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل معاون مباحث قسم شرطة المنيا، أثناء تواجده بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا لفض مشاجرة، منتصف عام 2012، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يونية المقبل ، لحضور المحامى الأصيل.

كان النقيب الحسن الشريف أحمد محمد الضابط بوحدة مباحث قسم المنيا، إنتقل والقوة المرافقة لفحص واقعة مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة أبو هلال، وعقب وصول القوة لمكان الواقعة فوجئوا بقيام طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية تجاههم نتج عنها إصابة النقيب الحسن الشريف أحمد بطلق ناري بالكتف، ورقيب سري رجب أحمد إبراهيم بطلق ناري بالجانب الأيمن، ونتج عن ذلك وفاة الأول.

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