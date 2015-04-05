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وصول 65 مصريًا من اليمن على الرحلات المصرية القادمة من جدة

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وصول 65 مصريًا من اليمن على الرحلات المصرية القادمة من جدة وصول 65 مصريًا من اليمن على الرحلات المصرية القادمة من جدة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي على رحلات للطيران القادمة من جدة اليوم الأحد 65 راكبا مصرياً من المقيمين في اليمن والذين تمكنوا من عبور الحدود الى جدة ، قامت القنصلية المصرية في جدة بالتنسيق مع وزارة الطيران بتسفيرهم الى القاهرة على رحلات مصر للطيران المنتظمة من جدة الى القاهرة .

وقال مصدر بوزارة الطيران المدني يصل إجمالى المصريين الذين وصلوا لمطار القاهرة من اليمن 150 مواطناً مصرياً على الرحلات المنتظمة لمصر للطيران بالتنسيق بين وزارتي الطيران المدنى والخارجية وبالتعاون مع السلطات السعودية .

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