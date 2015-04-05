" حضانة دربي" تخصص أسبوع مفتوح للتعرف على الخدمات والبرامج

قررت حضانة " دربي " بالشارقة تخصيص أسبوع مفتوح مع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالحضانة للتعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها وتتعرف منهم على مقترحاتهم بخصوص الوسائل التعليمية أو البرامج الخاصة التي تأخذ بها الحضانة، وذلك من أجل من أجل تقديم أفضل الخدمات والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال.

ويبدأ الأسبوع من اليوم الأحد الخامس من إبريل ويستمر حتى اليوم التاسع من أبريل من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الواحدة ظهرا

وقالت أنسوفي ريدرز مديرة الحضانة : انه مع تزايد الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية إعداد أطفالهن وتأهيلهن لاستيعاب أحدث التقنيات بات من الضروري أن تتواصل إدارات الحضانات معهم للتعرف على ما يريدون لأطفالهم أن يتعلموه وهذا هو المغزى الحقيقي لتلك التجربة الفريدة بتخصيص أسبوع للتواصل بين إدارة الحضانة وأولياء الأمور لتعريفهم بإمكانات الحضانة والخدمات التي تقدمها لهم والعناية الفائقة بهم وكذلك التعرف منهم على ما يريدونه لأطفالهم وأضافت أن الحضانة توفر بيئة صحية وتعليمية وترفيهية مميزة نستطيع من خلالها اكتشاف مواهبهم وقدراتهم في جميع المجالات .

وأضافت إن الأهم من ذلك هو إعداد هؤلاء الأطفال للدخول الى المرحلة الابتدائية ولديهم قدر من المعرفة ورصيد من الكلمات تجعلهم يتفوقون في جميع السنوات الدراسية .

وتقول فدى سيف المديرة الإدارية أنه تم اختيار المعلمين بعناية شديدة حيث جاءوا من بريطانيا وجنوب افريقيا وبعض الدول الأوروبية ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال وتم تدريبهم على أن يكونوا مستمعين جيدين ويتعرفون على احتياجات كل طفل على حدة وإطلاق الحرية لهم في اللعب واللهو بعفوية مع مراقبتهم .

واضافت ان المرافق والخدمات التي توفرها الحضانة وأعضاء الهيئة التدريسية لا تتماشى فقط مع المستويات العالمية ولكن تفوق التوقعات، وتستقبل الحضانة الأطفال من عمر 3 شهور وحتى 4 سنوات.

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