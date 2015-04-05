خطوات التعامل مع حالات التسمم الناتجة عن جرعة زائدة من المهدئات

الكثير من الأشخاص يقومون بتناول الأدوية المهدئة من تلقاء نفسهم عند مرورهم ببعض المشاكل النفسية والاجتماعية، مما يساهم فى تعرضهم للتسمم.

العقاقير المهدئة

>قال الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد من هيئة الهلال الأحمر، إن هناك بعض الأشخاص الذين يلجئون لتناول بعض العقاقير المهدئة عند تعرضهم لمشكلة نفسية أو الإصابة بالاكتئاب، حيث قد يسبب تناول جرعة زائدة لمهدئات خطورة شديدة تصل إلى التسمم والموت.

أهم أعراض الإصابة بتسمم المهدئات

أهم الخطوات للتعامل مع الشخص المصاب بتسمم الأدوية المهدئة

>وأشار د. محمود قائلا: يتم تشخيص حالات التسمم نتيجة تناول المهدئات من خلال ملاحظة بعض الأعراض الذى تظهر على الشخص بصورة غير طبيعة أهمها:>1)فقدان التركيز بشكل ملحوظ وأحيانا فقدان الوعى نظرا لأن أغلب المهدئات تؤدى لخمول الجهاز العصبى.>2)أسلوب الكلام يكون بصورة متقطعة.>3)الشعور بالزغللة وعدم القدرة على مشاهدة الأشياء.>1)التأكد من استمرار التنفس بصورة طبيعة.>2)رفع ذقن المصاب إلى أعلى وإسناد رأسه إلى الخلف.>3)التأكد من وجود الضغط والنبض ودرجة الحرارة>4)الانتقال على الفور لوحدة السموم لإجراء غسيل معدة.>5) فى حالة عدم دخول المريض لمرحلة الإغماء يجرى له قىء صناعى.

ويضيف د. محمود قائلا: إذا كان التنفس والنبض متوقفين يتم عمل الإنعاش القلبى للمريض فورا، ومن ثم متابعة العلامات الحيوية للمريض فور استعادته للوعى والانتقال فورا لوحدة السموم لعمل غسيل المعدة كالخطوة السابقة ثم تناول مضاد التسمم الخاص بذلك النوع من الأدوية بعد استعادة المريض لصحته الطبيعية.

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