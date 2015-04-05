600 قبطيًا مصريًا يتوجهون إلى القدس للاحتفال بالأعياد

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 600 قبطيًا مصريًا إلى القدس لحضور الاحتفال بالأعياد المقدسة بكنيسة القيامة وتم إنهاء إجراءات سفرهم على طائرات “إير سينا” المتجهة إلى تل أبيب، والخطوط الأردنية، وعدد من الطائرات التابعة لشركات خاصة تقوم بتنظيم الرحلات لنقل الأقباط الراغبين في السفر.