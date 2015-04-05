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600 قبطيًا مصريًا يتوجهون إلى القدس للاحتفال بالأعياد

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600 قبطيًا مصريًا يتوجهون إلى القدس للاحتفال بالأعياد 600 قبطيًا مصريًا يتوجهون إلى القدس للاحتفال بالأعياد

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 600 قبطيًا مصريًا إلى القدس لحضور الاحتفال بالأعياد المقدسة بكنيسة القيامة وتم إنهاء إجراءات سفرهم على طائرات “إير سينا” المتجهة إلى تل أبيب، والخطوط الأردنية، وعدد من الطائرات التابعة لشركات خاصة تقوم بتنظيم الرحلات لنقل الأقباط الراغبين في السفر.

وقال مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولى إنه خلال الأيام الماضية تم سفر 2000 قبطيًا على عدة رحلات لحضور الاحتفال بأعياد القيامة وزيارة العتبات المقدسة التى تبدأ بالاحتفال بأسبوع الآلام وبأحد “الشعانين” ، وتنتهى يوم 12 أبريل الجارى بقداس عيد الميلاد فى كنيسة القيامة.

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