ضبط نجلى القيادي الإخواني «حمزة زوبع» بأحد المسيرات بالقاهرة الجديدة

تمكنت قوات الامن العام بقيادة اللواء كمال الدالى وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطنى من ضبط ضبط حذيفة حمزة سعد زوبع وشقيقه محمد نجلى القيادة الإخوانى الهارب حمزة سعد أحمد على زوبع ” مسئول اللجنة الإعلامية للجماعة ” مُذيع بقناة مكملين الإخوانية – بإحدى المسيرات الإخوانية بمنطقة البنفسج بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة .

وفى إطار المتابعات الأمنية المكثفة و توجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيمات الموالية له من المتهمين فى قضايا إقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية … فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بتاريخ 4 أبريل الجارى عن ضبط (27) من تلك العناصر .

وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والذى يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (4) من عناصر أعضائها على مستوى محافظات (القاهرة “2″ – بنى سويف “1″ – المنوفية “1″ ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابات المختصة.​