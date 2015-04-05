بالصور.. ​كلية التمريض تحصد المركز الأول بملتقى الندوات الذاتية بجامعة أسيوط

اختتمت اليوم بجامعة أسيوط، وقائع ملتقى الندوات الذاتية لمختلف الكليات والمدن الجامعية، والتي تمحورت حول «دور الإسلام في معالجة قضايا المجتمع».

وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد عبد السميع عيد، رئيس الجامعة، والدكتور عادل ريان، نائبه لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود شاكر، أمين عام الجامعة. وبحضور الأستاذ نادي حسين، أمين عام الجامعة المساعد والمشرف علي رعاية الشباب ، والدكتوركرم عبد النعيم، المنسق العام للأنشطة الطلابية، ولفيف من أساتذة أصول الدين بجامعة الأزهر، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة .

وفي كلمته خلال اختتام الحفل، أشار الدكتوركرم عبد النعيم، إلي أهمية هذا الملتقي ودوره في معالجة قضايا المجتمع، من خلال مناقشة العديد من الموضوعات التي تناولت الإسلام وظاهرة التطرف، الأزمة الأخلاقية ودور الإسلام في حلها، والمساواة بين المسلم وغير المسلم من المنظور الإسلامي، إضافةً إلي الإسلام ودوره في تنمية المجتمع .

حيث دعا إلي ضرورة جمع وطبع كافة الندوات التي شهدها الملتقي للتعريف بها، والعمل علي توصيل الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل لدي طلاب الجامعة .

وقد أوضح الدكتور محمد محروس، أستاذ الكهرباء بكلية الهندسة ورئيس لجنة التحكيم، أن الملتقي شهد علي مدي ثلاثة أسابيع مشاركة كثيفة من طلاب الجامعة، حيث شاركت كل كلية بندوة ذاتية قدم فيها الطلاب نماذج رائعة للموضوعات الإسلامية والمجتمعية المختلفة.

مشيراً أن تلك الموضوعات خضعت لتقييم علمي وموضوعي من قبل لجنة التحكيم، وفازت بالمراكز الأولي علي الترتيب كليات : التمريض، العلوم، الحقوق، الخدمة الاجتماعية، الصيدلة، التربية النوعية، التجارة، الآداب، الطب، المدينة الجامعية ” طلبة “، التربية الرياضية، الهندسة،و الزراعة .