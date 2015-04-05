أسماء المقبولين بقرعة حج الجمعيات لعام 2015 بإدارتى الأقصر وإسنا

أعلنت مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بمحافظة الأقصر، أسماء الفائزين بقرعة "حج الجمعيات" لعام 2015 بالأقصر، البالغ عددهم 155 شخصًا.

وجاءت أسماء الفائزين بالقرعة من بندر الأقصر كحجاج أساسيين، كالتالى: (فوزية عبد الراضى عبدالله محمد - كمال طايع ابراهيم سيد - أميمة محمد عبد الرحمن درة - محمد سمير على مسعود - صابرة موسى أحمد سباق - محمد عبد الكريم سيد عبد الكريم - صباح مصطفى رفاعى محمود - نبيل حسنى خميس حسن - أيمان أحمد كمال أحمد - اعتدال أحمد نور عبد الصبور عبد الباسط شحات - محمد أحمد شحات أحمد - عيشة ابراهيم موسى عبد المنعم - خديجة محمد جابر أبراهيم - سامية عبد الراضى خليل - نادية أحمد حسن - جملات محمد حامد - محمد الرشيدى حامد محجوب -ايناس ابو القاسم عمر - فوزى خضر محمد حسن - حنان عبد السلام ياسين).

بينما كانت أسماء الحجاج الاحتياطيين كالتالى: ( سمير وهبى على عبد الرحيم - سمية أحمد جاد الرب - بهية محمد احمد ريان - سعيد عبد الرسول محمد - تاج عبد الرسول محمد - الفت سيد أحمد محمود - عبد النبى الطوخى محمود - سعيدة محمد أحمد يونس) .

أما أسماء الفائزين من إدارة إسنا جنوب محافظة الأقصر ضمن قائمة الحجاج الأساسين، كانت كالتالى: ( سيدة السيد محمد أحمد - فراج عسران عثمان - زنتهم عبد الله عثمان - رمضان محمد حسن -عادل محمد محمد أحمد -أحمد عمران أحمد عمران – جواهر أحمد مصطفى - عبد الفراج حسن جاد - نادية أنور نور البريدى - حسنين صالح نور - أمنة حسن محمد حسن - عبد الرحيم عبد الدايم طايع - عبد الستار مصطفى رضوان - ثناء صلاح الدين أحمد - فردوس النوبى محمد - محمد طه عبد الله - أحسان محمد عبد اللطيف - عبد الرحمن محمود محمد - باتعة محمود محمد - طه أحمد حسن محمد - منى عربى عمران - صلاح محمد إبراهيم - نظيرة إبراهيم محمد - مها محمد صبرى - محمد صلاح محمد - نظيمة محمد خميس - أبو زيد محمد أبو زيد أحمد - عبد الله حسين أحمد - عايدة الحاوى موسى - فاطمة محمد الضوى - زينب محمد محمود - نجاه مأمون محمود - مرتضى أحمد هاشم - خادم الله عيد ابراهيم - أزهار أحمد محمد - حسام الدين عثمان أمام - سماح حمد الشهير - عبد الناصر سليمان محمد - محمد الشاكر محمد - منصور عبد الله نور الدين - رقية عبد الله نور الدين).

بينما كانت أسماء الحجاج الاحتياطيين كالتالى: ( طه رشيدى إبراهيم - باتعة محمد عوض – فتحى عبد الكريم يونس - مجلاوية محمد حسين محمد - ذكى عبد السلام عوض - ركابية حسن على - أحمد نصر الدين محمد - حمدى أحمد رزق - علياء خضرى مصطفى حسين - حمدى عبد الجليل أحمد - محمد سعيد الصادق- عائشة محمد على - محمد حسين هميمى - مديحة عثمان عبد اللطيف - باتعة محمد عطيتو - صابر محمد عطيتو - إسماعيل عبد العاطى عبد السلام ).