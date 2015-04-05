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الاشتباه فى سيارة أمام محطة سكك حديد المنصورة.. والفحص: خالية من المتفجرات

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الاشتباه فى سيارة أمام محطة سكك حديد المنصورة.. والفحص: خالية من المتفجرات الاشتباه فى سيارة أمام محطة سكك حديد المنصورة.. والفحص: خالية من المتفجرات
أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أن رجال قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة، تلقوا بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد المنصورة، بقيام إدارة شرطة النجدة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية بفحص سيارة متروكة أمام نقطة شرطة سيدى سالم بجوار سور مكتب بريد ميت حضر، بالدقهلية.

وأشار جاد الحق فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أنه على الفور انتقل خبراء المفرقعات وتبين من خلال الفحص تواجد سيارة ملاكى ماركة هونداى رقم 32436 الإسماعيلية أمام نقطة شرطة سيدى سالم بجوار سور مكتب بريد ميت حضر بالدقهلية، وأثناء الفحص حضر "وائل محمد عبدالنبى" 40 سنة، وأقر بملكيته للسيارة، وتبين خلوها من أية أجسام مشتبه فيها، وتحرر المحضر رقم 5/230ح قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة وتم إرساله لقسم ثان المنصورة لقيده وعرضه على النيابة.

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