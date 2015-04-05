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وفد ألمانى يضم 37 سائحا يزور معالم أسيوط الأثرية

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وفد ألمانى يضم 37 سائحا يزور معالم أسيوط الأثرية وفد ألمانى يضم 37 سائحا يزور معالم أسيوط الأثرية
استقبلت محافظة أسيوط وفدا سياحيا يضم 37 سائحا ألمانيا، أثناء توجههم إلى القاهرة على متن فندق عائم ووصولهم إلى مرسى أسيوط السياحى، وكان فى استقبالهم مسئولو إدارة السياحة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة، وقاموا بجولة على كورنيش النيل وزاروا بعض الأماكن الأثرية بالمحافظة.

وأكد عثمان الحسينى، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط، دعم المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، لتنمية السياحة المحافظة، والسعى فى الارتقاء بالوعى الثقافى والسياحى بين المواطنين لما له من دور أساسى فى كيفية التعامل مع السياح من مختلف بلدان العالم والعائد الاقتصادى الكبير على جميع أبناء المحافظة وعلى ككل، مضيفا أن المحافظة تقوم بتقديم الوسائل المتاحة لنقل السياح إلى الأماكن المقرر زيارتها ومنحهم هدايا عينية كنوع من الدعاية والترويج السياحى داخل المحافظة.

وأشار مدير الهيئة إلى أنه تم خلال زيارة الوفد تقديم بعض الفقرات الفنية من خلال الفرق الشعبية بالمحافظة للتعرف على الفولكلور المصرى والتراث الشعبى للمحافظة والترويج للثقافة المصرية خارجيا ودوليا، وأشاد السياح بروعة الأماكن التراثية والسياحية بأسيوط، مؤكدين عودتهم مرة أخرى للاستمتاع بها.

وأضاف عثمان، أن الرحلات لم تقتصر على السياحة الخارجية فقط، بل الاهتمام أيضا بالسياحة الداخلية ودعمها، من خلال تنظيم الرحلات الجامعية للطلبة، طبقا لبروتوكول التعاون بين الهيئة الإقليمية وجامعة أسيوط، بهدف النهوض بإقليم أسيوط سياحيا واقتصاديا وفتح المجال للطلاب للتعرف على أهم المعالم الأثرية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الرحلات شملت مناطق متعددة منها دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المعلق بأبنوب ودير الأنبا ميرمينا السائح ومعهد فؤاد الأول ومتحف مدرسة السلام، مشددا على ضرورة تكاتف جميع أبناء المحافظة للارتقاء ببلدنا ومواجهة الصعوبات التى تعرقل السياحة سواء داخليا أو خارجيا.
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