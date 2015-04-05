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عودة 127 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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عودة 127 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة عودة 127 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أكد اللواء جمال شحاتة، نائب مدير منفذ السلوم البرى، عودة 127 مصريًا من ليبيا، عبر منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف نائب مدير المنفذ، فى تصريح له اليوم الأحد، أن عدد المصريين القادمين من الجانب الليبى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل 127 مصريًا، جميعهم وصول شرعى، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول المصريين.

كما استقبل المنفذ اليوم أيضا مصرياً يدعى محمد أحمد عبد العزيز (26 سنة عامل) عائداً من ليبيا مصابا بطلق نارى فى القدم بمدينة مساعد الليبية، وتم نقله بسيارة إسعاف من المنفذ إلى محل إقامته بمحافظة المنوفية.
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