أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعطل ماكينات صرف الدقيق والخبز يؤجل منظومة الخبز بـ"نجع حمادى" و"إسنا"

Google+ Print
تعطل ماكينات صرف الدقيق والخبز يؤجل منظومة الخبز بـ"نجع حمادى" و"إسنا" تعطل ماكينات صرف الدقيق والخبز يؤجل منظومة الخبز بـ"نجع حمادى" و"إسنا"
فشلت منظومة الخبز الجديدة، اليوم الأحد، فى أول أيام تطبيقها فى مركز نجع حمادى، بمحافظة قنا، ومركز إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك بسبب تعطل ماكينات الصرف، ليتقرر تطبيق المنظومة اعتباراً من غد فى المركزين.

ماكينات الدقيق ترجئ المنظومة بـ"نجع حمادى"


>وتكدس عدد من أصحاب المخابز أمام مديرية بمركز نجع حمادى فى محافظة قنا، منذ صباح اليوم، بسبب تعطل ماكينات صرف الدقيق، ليتم إرجاء تطبيق المنظومة إلى غد، وذلك بعدما كان مقرراً تطبيق المنظومة فى 512 مخبزاً وتخصيص 2288 مستودعا لصرف كميات الدقيق المقررة للأفراد.

الأهالى يفشلون فى الحصول على الخبز بـ"الكروت الذكية"


>وفى الأقصر، شهد مركز ومدينة إسنا، تعطل الماكينات الخاصة بصرف الخبز للأهالى الذين توافدوا على المخابز المنتجة للخبز البلدى والطباقى والشامى منذ الخامسة فجراً، للصرف عن طريق بطاقات التموين، إلا أنهم فوجئوا بعدم استجابة الماكينات للبطاقات.

من جانبه، أصدر محمد صديق، مدير إدارة التموين بمركز إسنا، بجمع ماكينات صرف الخبز، بمقر الإدارة بإسنا، وإخطار شركة "سمارت للبطاقات الذكية" الخاصة بتوزيعها، والتى أرسلت فنى صيانة لمحاولة إصلاح ما بها من أعطال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة