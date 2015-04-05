تعطل ماكينات صرف الدقيق والخبز يؤجل منظومة الخبز بـ"نجع حمادى" و"إسنا"

ماكينات الدقيق ترجئ المنظومة بـ"نجع حمادى"

الأهالى يفشلون فى الحصول على الخبز بـ"الكروت الذكية"

فشلت منظومة الخبز الجديدة، اليوم الأحد، فى أول أيام تطبيقها فى مركز نجع حمادى، بمحافظة قنا، ومركز إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك بسبب تعطل ماكينات الصرف، ليتقرر تطبيق المنظومة اعتباراً من غد فى المركزين.>وتكدس عدد من أصحاب المخابز أمام مديرية التموين بمركز نجع حمادى فى محافظة قنا، منذ صباح اليوم، بسبب تعطل ماكينات صرف الدقيق، ليتم إرجاء تطبيق المنظومة إلى غد، وذلك بعدما كان مقرراً تطبيق المنظومة فى 512 مخبزاً وتخصيص 2288 مستودعا لصرف كميات الدقيق المقررة للأفراد.>وفى الأقصر، شهد مركز ومدينة إسنا، تعطل الماكينات الخاصة بصرف الخبز للأهالى الذين توافدوا على المخابز المنتجة للخبز البلدى والطباقى والشامى منذ الخامسة فجراً، للصرف عن طريق بطاقات التموين، إلا أنهم فوجئوا بعدم استجابة الماكينات للبطاقات.

من جانبه، أصدر محمد صديق، مدير إدارة التموين بمركز إسنا، بجمع ماكينات صرف الخبز، بمقر الإدارة بإسنا، وإخطار شركة "سمارت للبطاقات الذكية" الخاصة بتوزيعها، والتى أرسلت فنى صيانة لمحاولة إصلاح ما بها من أعطال.