ضبط عامل متهم بالاعتداء الجنسى على ابنته فى الهرم

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل؛ لاتهامه بالاعتداء الجنسى على ابنته البالغة من العمر 16 عاما بمنطقة الهرم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعتدى على ابنته منذ عامين، وضبط بحوزته فردى خرطوش، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تقدمت ربة منزل ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم اتهمت فيه زوجها "ع. م" عامل، بالاعتداء جنسيا على ابنتهما البالغة من العمر 16 عاما، مضيفة أن زوجها يعتدى على الابنة منذ عامين.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وعثر بحوزته على فردى خرطوش، فأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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