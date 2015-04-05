وزير الكهرباء: خطة مواجهة أحمال الصيف تسير طبقاً لجدول زمنى علمى

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف المقبل، لإضافة 3600 ميجا وات بتكلفة 2 مليار و600 مليون دولار، تسير طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها وبشكل علمى سليم.

وأضاف "شاكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجدول الزمنى يتم تنفيذ أجزائه بشكل أسبوعى، لافتاً إلى أنه حتى الآن يتم تنفيذ المخطط الأسبوعى بنسبة 100%.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الجديدة أن الخطة العاجلة ستكتمل بنسبة 90% فى نهاية يوليو المقبل، موضحاً أن أولى ثمار الخطة العاجلة ستبدأ فى نهاية مايو المقبل، بإضافة ما يقرب من 875 ميجا وات وتنتهى بنسبة 100% فى نهاية أغسطس المقبل.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تعاقدت فى ديسمبر الماضى على تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015 بقدرة 3600 ميجاوات، بتكلفة 65ر2 مليار دولار بنهاية أغسطس المقبل، ويتم تنفيذها مع تحالفين أساسيين، وهما تحالف جنرال إلكتريك وأوراسكوم الذى ينفذ حوالى 2600 ميجاوات، والجانب الآخر هو شركة السويدى إلكتريك التى تنفذ حوالى 1000 ميجاوات.