سامح شكرى يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكى الوضع الإقليمى بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى جون كيرى، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الاتصال الذى جرى أمس السبت بين الوزيرين تناول بشكل مفصل الوضع الإقليمى العام فى منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى اليمن وسبل الخروج من المأزق الراهن، فضلا عن التطورات السياسية والأمنية فى ليبيا وسبل دعم الحكومة الشرعية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال اتصالهما اتفاق الإطار الذى تم التوصل إليه حول الملف النووى الإيرانى بين الدول الست الكبرى وإيران وأهمية أن يؤدى إلى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.