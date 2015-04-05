المتحدث العسكرى يعرض صور تدمير عربات دفع رباعى ووسائل دعم التكفيريين

عرض المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، مجموعة صور توضح الخسائر التى لحقت بالجماعات التكفيرية، وتدمير عربات الدفع الرباعى ووسائل الدعم الفنى واللوجيستى، التى تمتلكها، وذلك بعد تصفية 35 عنصرا إرهابيا خلال المداهمات الأمنية فى شمال سيناء على مدار اليومين الماضيين.

وتوضح الصور التى نشرها المتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه تم تدمير (6) عربات دفع رباعى – و(2) عربة ربع نقل و(2) عربة إسعاف وعربة نظافة مفخختين والسابق سرقتهم من بعض الجهات الحكومية بواسطة العناصر الإرهابية.

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