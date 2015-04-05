لأول مرة فى مصر.. زراعة 300 فدان قطن بدمياط بدون كيماويات

قال مدير عام الإرشاد الزراعى بمحافظة دمياط المهندس محمود الكسار، إنه يتم حاليا ولأول مرة فى مصر زراعة 300 فدان من القطن طويل التيلة من أصناف "جيزة 45 و87" بدون مبيدات كيماوية كخطوة أولى تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات وسيتم زراعة باقى المساحة فى القترة المقبلة.

وأضاف الكسار، فى تصريح له اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تنقل الزراعة المصرية إلى العالمية حيث سيتم تسميد القطن من خلال السماد العضوى الناتج عن المخلفات الزراعية، بدلا من الأسمدة الكيماوية، وستتم مكافحة الحشرات عن طريق طفيل البيض الترايكوجراما الذى يحتوى على 89 نوعا، ويعتبر من أهم عوامل المكافحة الحيوية التى تستخدم لمكافحة العديد من الآفات الحشرية التى تصيب المحاصيل الزراعية المختلفة.