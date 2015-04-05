التحفظ على كاميرات بمحيط انفجار كوبرى 15 مايو لتحديد هوية زارع القنبلة

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان انفجار كوبرى 15 مايو بالزمالك، تمهيدا لتفريغها، كما أمرت النيابة بتشريح جثة أمين الشرطة الشهيد حمدى المليجى والتصريح بدفنها وسرعة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، وتبين من مناظرة الجثة أنها تحولت إلى أشلاء بسبب شدة الانفجار.

وكان المستشار عمر عوض مدير نيابة قصر النيل، انتقل لمكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية، أن إرهابيا قام بزرع عبوة أسفل كرسى حديدى خاص بالشرطة كما تبين أن كاميرات بنك hsb وفندق بالمنطقه يمكن أن تكون التقطت مشاهد أو مقاطع للإرهابى زارع القنبلة.

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وقال اللواء إيهاب رشدى نائب مدير امن القاهرة، إن أحد السائقين لسيارة نصف نقل استوقفت أمام إحدى الاستراحات أعلى كوبرى 15 مايو، للاستعلام عن مكان أحد الفنادق وكان بداخلها أمين شرطة ووقع انفجار كبير أدى إلى وفاة أمين الشرطة وإصابة السائق وسيدة تزامن مرورها بالطريق.

وأضاف االلواء إيهاب أنه تم الاشتباه فى وجود أحد الأجسام الغريبة بمحيط الانفجار، وتبين سلبية الفحص ويقوم الخبراء بالاستعانة بأجهزة كشفية لعمليات التمشيط.

وذكر اللواء إيهاب رشدى نائب مدير أمن القاهرة أن خبراء المفرقعات بالقاهرة انتهوا من عمليات تمشيط محيط انفجار كوبرى 15 مايو دون العثور على أى مواد متفجرة، موضحا أنه تم فحص أعمدة الإنارة بعد الاستعانة بأجهزة كشفية، ولم يتم العثور على أى شىء فى ظل تواجد خدمات مرورية لتسيير حركة المرور أمام السيارات.

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