"جنايات الإسماعيلية" تؤجل محاكمة 34 إخوانيا فى أعمال عنف لجلسة 5 مايو

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 35 متهما بالاشتراك فى أعمال عنف، والانتماء لجماعة محظورة، لجلسة 5مايو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

ونظرت المحكمة فى جلستها اليوم الأحد ثلاث قضايا ضد 34 متهما بالتظاهر بدون تصريح، وإثارة الشغب وقطع الطريق العام والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحيازة زجاجات حارقة "مولوتوف". ويحاكم المتهمون الـ 34 فى القضايا رقم 510 لسنة 2014 جنايات ثان، و555 لسنة 2014، و2905 لسنة 2014 جنايات، ومن بين المتهمين فتاة جامعية، وألقى القبض عليهم خلال فض مسيرات لأعضاء ومؤيدى جماعة الإخوان فى يناير من العام الماضى بمنطقة حى السلام.