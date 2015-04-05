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فلاح يمزق جسد آخر بـ 10 طعنات نافذة فى زراعات المنوفية أخذاً بالثأر

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فلاح يمزق جسد آخر بـ 10 طعنات نافذة فى زراعات المنوفية أخذاً بالثأر فلاح يمزق جسد آخر بـ 10 طعنات نافذة فى زراعات المنوفية أخذاً بالثأر
مزق فلاح جسد آخر بالسكين فى منطقة زراعية بالمنوفية بسبب وجود خصومة ثأرية بين الطرفين منذ عدة أشهر، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على القاتل ونقل القتيل للمستشفى.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين الكوم بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة مواطن مقتولاً وملقى فى أرض زراعية، فانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لمزارع فى الخمسينات من العمر، بجسده نحو 10 طعنات نافذة.

دلت تحريات أجهزة الأمن أن الجثة لشخص يدعى "شعبان.ش" 49 سنة فلاح، وتبين أن وراء قتله "كريم.م" 23 سنة فلاح، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه للجريمة، أخذاً للثأر، فأحاله اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية للنيابة.
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