تأجيل دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادى الزمالك لـ١٧ مايو المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من جمال مهران المحامى وكيلا عن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان إقامة الجمعية العمومية المقبلة للنادى، والتى دعا لها مجلس الإدارة الحالى خلال يومى 19 و20 مارس الجارى، وقرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى باتخاذ قرار بشطب عضويته من القلعة البيضاء، لجلسة ١٧ مايو المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة .

وقالت الدعوى، إن ضرورة إلغاء الجمعية العمومية القادمة للزمالك لمخالفة بنودها للوائح والقوانين بعد وضع بند لاستطلاع رأى الجمعية العمومية فى شطب عضويته رغم إقامته دعوى ضد هذا القرار وبالتالى يجب انتظار قرار المحكمة أولاً.

وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يعترض على بعض البنود الأخرى فى الجمعية العمومية، ومنها إنشاء مشروع المول التجارى على ملعب حلمى زامورا.

وطلب أحمد عبد الرازق محامى ممدوح عباس فى الجلسة الماضية بالتصريح لاستخراج صورة من المكاتبات والمراسلات التى تمت بين إدارة الشباب والرياضة بالجيزة ومجلس إدارة نادى الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية.

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