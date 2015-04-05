مباحث الغربية تكثف جهودها لضبط المتهمين بسرقة ربع كيلو ذهب بالسنطة

يكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية، من جهودهم لضبط المتهمين بسرقة ربع كيلو ذهب من داخل محل مصوغات بقرية ميت يزيد مركز السنطة، بعد مغافلة صاحب المحل.

وكان اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة عن بلاغ "عاطف.ش.ص" 60سنة صاحب محل مصوغات ذهبية بقرية ميت يزيد بقيام سيدتين بمغافلة نجله وسرقة كمية من المشغولات الذهبية قدرت بـ250جراما وفروا هاربين.

وانتقل الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز السنطة لمعاينة مكان الواقعة، وبسؤال نجل صاحب المحل قرر أثناء تواجده بالمحل بأنه حضرت إليه سيدتان لشراء مشغولات ذهبية وقمن بمغافلته والاستيلاء على كيس بلاستيك بداخله مشغولات ذهبية تزن 250جراما وفرتا هاربتين تحرر المحضر 14781جنح مركز السنطة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وضباط مباحث مركز السنطة.