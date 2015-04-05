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تجمهر أصحاب المخابز احتجاجًا على تعطل ماكينات الصرف بنجع حمادي

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تجمهر أصحاب المخابز احتجاجًا على تعطل ماكينات الصرف بنجع حمادي تجمهر أصحاب المخابز احتجاجًا على تعطل ماكينات الصرف بنجع حمادي

تجمهر العشرات من أصحاب المخابز،  أمام إدارة تموين نجع حمادى اليوم “الأحد”،  احتجاجًا على عدم تفعيل الماكينات الخاصة بصرف الخبز مع بداية العمل بالمنظومة الجديدة ; مما تسبب ذلك فى خسائر مالية لهم على حد قولهم .

أشار المحتجون إلى أنهم تضرروا من توقف منظومة الخبز الجديدة،  بسبب تعطل الماكينات الخاصة بالصرف للمستفيدين، وأنهم سيتكبدون خسائر مالية بسبب إلغاؤها فى بداية تطبيقها.

مؤكدين أن هناك خلل فى وعدم الإستعداد لتطبيق هذة المنظومة ، وأنهم كانوا لابد من النزول للمخابز والتأكد من تشغيل الماكينات للتأكد من أنها تعمل بكفاءة دون الأنتظار لتشغيلها فى بداية نطبيق المنظومة.  ليصبح المتضرر والخاسر الوحيد هم أصحاب المخابز.

كان اللواء عبدالحميد الهجان،  محافظ قنا-  قد أصدر قرار اليوم “الأحد”،  بإلغاء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بجميع مخابز المحافظة،  لحين تفعيل الماكينات الخاصة بالصرف. على أن تبدأ المنظومة صباح الغد “الأثنين”،  بعد ورود شكاوى من المواطنين بعدم تفعيل الماكينة .

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