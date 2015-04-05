التهاب الأعصاب الطرفية أحد العوامل المسببة للقدم السكرى

القدم السكرى أحد مضاعفات مرض السكر نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، أهمها ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وقالت الدكتورة إيناس طلبة، طبيب باطنى بمستشفى بدر التعليمى، إن القدم السكرى أحد مضاعفات مرض السكرى والذى يتعرض له الأشخاص نتيجة حدوث بعض التغييرات على القدم، والتى تصل للبتر فى حالة إهمال العلاج.

أسباب الإصابة بالقدم السكرى

>وأضافت د.إيناس قائلة: هناك بعض العوامل والأسباب التى تؤدى للإصابة بالقدم السكرى وأهمها:

>1) ارتفاع نسبة السكر بالدم لمدة طويلة نتيجة عدم الانتظام فى علاج السكر.

>2) التهاب الأعصاب الطرفية بالقدم مما يؤدى لفقدان الإحساس بالقدم، وكذلك عند حدوث جروح يقل شعور المريض بها.

>3) ضعف المناعة الناتج عن مرضى السكر، مما يؤدى إلى التهاب الجرح وعدم التئامه.

>4) تصلب شرايين القدم مما يؤدى إلى نقص إمدادها بالأكسجين والمواد المغذية اللازمة لحركة القدم والتئام الجروح.

مضاعفات القدم السكرى

>وأشارت د.إيناس إلى هناك بعض المضاعفات يتعرض لها القدم السكرى فى حالة أهمال علاجه وأهمها:

>1) الإصابة بالالتهابات المزمنة بالجروج وعدم التئامها.

>2) الإصابة بقرح القدم التى لا تشفى بالعلاج.

>3) الإصابة بشد عضلى متكرر.

>4) فقدان القدرة على الحركة.

>5) موت القدم الذى يطلق عليه "غرغرينة" مما يؤدى إلى بترها.

>6) تسمم الجسم نتيجة التهابات شديدة مما قد يؤدى إلى الوفاة.

نصائح مهمة لمرضى السكر لتفادى الإصابة بالقدم السكرى

>لذلك تنصح د. إيناس: يجب على مرضى السكرى اتباع الخطوات التالية:

>1) المتابعة الدقيقة لقياس نسبة السكر بالدم.

>2) المواظبة على تناول العلاج الموصوف من قيبل الطبيب فى مواعيده.

>3) اتباع نظام غذائى صحى.

>4) فحص القدم يوميا للتأكد من خلوها من الجروح ومع الاهتمام بارتداء أحذية لينة.

>5) تنشيف القدم من الماء جيدا عقب الاستحمام والوضوء.

>6) الذهاب لطبيب على الفور عند اكتشاف جرح بالقدم.

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