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أخصائية نساء وتوليد: اللولب الهرمونى أفضل أنواع وسائل منع الحمل

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أخصائية نساء وتوليد: اللولب الهرمونى أفضل أنواع وسائل منع الحمل أخصائية نساء وتوليد: اللولب الهرمونى أفضل أنواع وسائل منع الحمل
اللولب الهرمونى أحد وسائل تنظيم الأسرة التى تفضل الكثير من السيدات استخدامها أكثر من النوع النحاسى.

اللولب الهرمونى


>وقالت الدكتورة مصطفى عبد العزيز، أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن اللولب الهرمونى هو عبارة عن لولب يضاف إليه هرمون البروجسترون الصناعى، وذلك للتقليل من حدوث النزيف الذى قد ينتج عن استعمال اللولب النحاسى.

اللولب الهرمونى المحمل بهرمون البرجسترون الصناعى


>وأضافت د.شيرين: نوع الهرمون المحمل على اللولب هو هرمون البرجسترون الصناعى "ليفونورجسترل"، والذى يساهم فى تقليل نسبة النزيف الذى كانت تشكى منه السيدات، وكما يؤدى إلى إطالة عمر اللولب.

موانع استخدام اللولب الهرمونى


>وأشارت د.شيرين إلى أن هناك بعض الأمراض التى تمنع السيدة من استعمال اللولب الهرمونى أهمها:
>1) السيدات التى تعانى من صغر حجم الرحم.
>2) السيدات التى تعانى من أورام سرطانية بالثدى.
>3) السيدات التى تعانى من الإصابة بتصلب الشرايين.
>4) السيدات التى تعانى من ارتفاع الضغط الدم.

الآثار الجانبية لاستخدام اللولب الهرمونى
>وتتابع د.شيرين قائلة "هناك بعض الآثار الجانبية القليلة التى تنتج عن استخدام اللولب الهومونى، حيث إن نسبة امتصاص هرمون البروجتسرون من الرحم تكون أقل من امتصاصه من الأمعاء".

وتضيف د.شيرين قائلة "اللولب الهرمونى عيبه الأكبر هو ثمنه الباهظ، كما يحتاج إلى طبيب متخصص يستطيع تركيبه وتثبيته بنجاح".

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