محافظ قنا يلغى منظومة الخبز الجديدة لحين تفعيل الماكينات

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا- إلغاء تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى 512 مخبز بمختلف قرى ومدن مراكز المحافظة، والمقرر تطبيقها اليوم “الأحد” لحين تفعيل الماكينات الخاصة بالصرف. على ان تطبق غدا “الأثنين” بجميع مخابز المحافظة.

وفى سياق متصل، شهدت بعض القرى نشوب مشاجرات بين المواطنين وأصحاب المخابز بسبب طول أنتظارهم للحصول على الخبز، وعدم تفعيل الماكينات، وقيام بعض أصحاب المخابز ببيع رغيف الخبز ب 35 قرشا للمواطن، بسبب عدم تفعيل الماكينة وبحجة شراؤهم للدقيق بأسعار عالية.

إضافة إلى أن إلغاء المنظومة اليوم سيتسبب لهم فى خسائر مالية فادحة وأشار عدد من أصحاب المخابز أنهم فوجئوا بإلغاء تطبيق المنظومة اليوم بجميع مخابز المحافظة، بسبب أعطال الماكينات. مشيرين أنهم مهددين بخسائر مالية بسبب شراؤهم أجولة الدقيق بأسعار مرتفعة، مؤكدين أنهم سيتوجهون لإدارات التموين التابعين لها لبحث المشكلة.