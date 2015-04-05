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​بالصور.. محافظ أسيوط يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة بمركز ديروط

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​بالصور.. محافظ أسيوط يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة بمركز ديروط ​بالصور.. محافظ أسيوط يعزي أسرة شهيد القوات المسلحة بمركز ديروط


> أعرب المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط- عن خالص عزائه  في شهداء الحادث الارهابي الدموي الذي استهدف عددا من المقرات الأمنية في محافظة شمال سيناء;  ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين ودعا بالشفاء العاجل للمصابين معلنا استنكاره لتلك الأعمال الإرهابية .

جاء ذلك خلال تقديمه لواجب العزاء لأسرة الشهيد ديفيد اصيل حنا الله ميخائيل،  بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط .

وقال الدسوقي اننا نقف صفًا واحدًا في مواجهة الارهاب، ولن نسمح له بالتغول في . مشيدًا بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في كافة ربوع مصر، بالتعاون مع جهاز الشرطة المصرية وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري.

وقرر محافظ أسيوط ، إطلاق إسم الشهيد على مدرسة كوم بوها الاعدادية المشتركة،  تخليدا لذكراه وعرفانًا بتضحياته وتقديم روحه فداء للوطن. كما أمر بصرف 10 ألاف جنيه مساعدة مالية لأسرته، ووعد بتلبية طلباتهم ورعايتهم .

يذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 21 عاما،  وقد قاربت فترة إنتهاء أدائه للخدمة العسكرية،  ولم يتبق منها سوى شهر واحد.

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