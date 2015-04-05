ليبيا: 6 قتلى في تفجير سيارة مفخخة جنوب مصراتة

سقط 6 قتلى، الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة قرب بوابة السدادة الواقعة بين مدينتي مصراته وبني وليد، غربي ليبيا، بحسب مسؤول أمني ومصدر طبي.

وقال محمد صالح، عضو اللجنة الأمنية لمدينة مصراته، إن سيارة مدنية كانت في طريقها لعبور البوابة، فجر الاحد، لكنها توقفت فجأة قبل أن يخرج منها مسلحين اثنين قاما بتفجيرها عن بعد ولاذا بالفرار.

وأضاف صالح أن عدد الضحايا بين القتلى والجرحى لم يعرف على وجه الدقة على الفور، فيما قال لطفي بلقاسم، طبيب بمستشفى مصراته، إن عدد القتلى 6 جميعهم من المدنيين.

وأوضح بلقاسم أن من بين القتلى امرأة لقيت حتفها في سيارة أسرتها التي كانت تمر بالبوابة لحظة التفجير، مضيفا أن طفليها توفيا بالمستشفى متأثيرين بجراحهما.

وأوضح أن اثنين جرحا جراء التفجير أحدهم امدني والآخر عسكري من عناصر الحراسة بالبوابة التابعة لقوات “فجر ليبيا”، وجراحهما متوسطة ويتلقيا العلاج بالمستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

يشار الى أن منطقة جنوب مصراته شهدت الأيام الماضية هجوما مسلحا من قبل عناصر منسوبة لتنظيم “داعش” على دورية تفتيش تابعة لقوات مصراته بمنطقة بئر دوفان، وأسفر الهجوم عن مصرع 6 أفراد من الدورية، بحسب مسؤول أمني بالمدينة.